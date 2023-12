Cina, politiche Ue su export verso Pechino prive di senso

La Cina accusa le politiche sull'export dell'Unione verso Pechino di non "avere senso", alla vigilia del 24/mo summit bilaterale in programma nella capitale cinese.

"Se l'Ue impone da un lato severe restrizioni all'esportazione di prodotti high-tech verso la Cina, e dall'altro spera di aumentare significativamente le esportazioni verso la Cina, temo che ciò non abbia senso", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, nel corso del briefing quotidiano.



