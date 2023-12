Bus precipita da strada montagna nelle Filippine, 17 morti

(ANSA-AFP) - MANILA, 06 DIC - Sono 17 i morti in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus nelle Filippine centrali.

Lo hanno riferito le autorità locali. Il mezzo è uscito di strada ed è precipitato dal costone di una montagna nel comune di Hamtic, nella provincia di Antique. Quel tragitto è considerato "a rischio di incidenti". Undici sono i feriti, di cui quattro sono in gravi condizioni. "L'autobus è caduto da un punto elevato, ecco perché l'incidente ha provocato così tante vittime" ha detto Roderick Train, responsabile dell'agenzia provinciale per i disastri. (ANSA-AFP).



