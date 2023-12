Berlino, 'rigore in Ue nonostante crisi di bilancio tedesca'

Alla vigilia dell'Ecofin di domani sera e venerdì, il ministero delle Finanze tedesco non vede nessuna "contraddizione" tra una politica finanziaria europea "orientata alla stabilità" e il "disorientamento" creato dalla crisi di bilancio che viene affrontata in questi giorni a Berlino.

"Il tema principale dell'Ecofin sarà, ovviamente, la riforma del Patto di stabilità e crescita", ha premesso un portavoce del dicastero rispondendo a domande nella conferenza stampa governativa del mercoledì a Berlino. "Si tratta fondamentalmente di riformare le regole in modo da continuare a garantire una politica fiscale orientata alla stabilità in Europa", ha aggiunto la portavoce, Nadine Kalwey. "Ad essere onesti, non vedo alcuna contraddizione con la situazione in Germania", ha detto ancora.

Incalzata da un giornalista, Kalwey ha premesso che "non posso anticipare (il contenuto dei) colloqui che si terranno in quella sede. Ma - ha aggiunto - credo che se il ministro (delle Finanze, Christian Lindner) dovesse trovarsi a dover ribattere a qualche disorientamento" o insicurezza, "questo verrà comunicato" ai media.



