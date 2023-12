Al negoziato sul Patto Ue restano garanzie su investimenti

Nel negoziato sulla riforma del Patto di stabilità restano le aperture a garanzia degli investimenti nella transizione, chiesti anche dall'Italia. E' quanto apprende l'ANSA da fonti vicine alla trattativa: si prevede, in particolare, che in via transitoria per l'estensione dei piani di spesa siano sufficienti gli impegni presi sui Pnrr, e che per due anni i progetti legati a Pnrr e il cofinanziamento nazionale dei fondi Ue siano considerati per deroghe sulla linearità degli aggiustamenti fiscali. Investimenti nella difesa saranno invece considerate "fattori rilevanti" nell'attivazione della procedura per deficit eccessivo.

Si registra intanto un netto calo delle cifre di assestamento di bilancio al negoziato sulla riforma del Patto di stabilità, da domani al confronto dei ministri delle Finanze Ue.

Ma nella trattativa "è diventato tutto complicatissimo". Per il deficit oltre il 3% del Pil l'aggiustamento strutturale primario annuo si negozia tra lo 0,3 e lo 0,4% (era 0,5%), o dello 0,2-0,25% con l'estensione dei piani (prima non c'era un doppio valore). L'obiettivo rimane l'1,5%. Per il debito resta l'ipotesi di calo dello 0,5-1% annuo. Per la deviazione dei piani si ipotizza lo 0,2-0,5% in un anno e 0,5-0,75% cumulato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA