Via libera definitivo e all'unanimità dall'Aula del Senato al disegno di legge sull'oblio oncologico.

Il provvedimento che ha già avuto l'ok dalla Camera è stato approvato con 139 voti favorevoli. Un lungo applauso con i senatori in piedi segue il voto dell'assemblea.

Si tratta di disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche per prevenire le discriminazioni e tutelarne i diritti. (SEGUE)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA