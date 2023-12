Tajani, nessun collegamento tra il governo e l posizioni in Ue

"Non c'è alcun collegamento tra azione di governo e appartenenza a famiglie diverse nel Parlamento europeo. E' sempre stato così. Noi siamo sempre stati con i popolari, Fdi con i conservatori e la Lega con Id. La coalizione non si basa sulla comune appartenenza alla stessa famiglia Europea. Per quanto riguarda gli assetti europei Fi ritiene giusto dar vita ad una coalizione con liberali, conservatori e popolari per avere una maggioranza alternativa alla sinistra. Noi siamo cristiani, liberali, garantisti, riformisti e europeisti convinti". Così Antonio Tajani sui rischi per il Governo per le diverse posizioni della Lega in Europa.



