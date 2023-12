Salvini, sciopero il 15 dicembre ma non per 24 ore

"I sindacati di base di sinistrahanno indetto un nuovo sciopero di 24 ore per venerdi 15 dicembre. Lo dico prima: io tutelo il diritto allo sciopero perché è un diritto costituzionale. Però ho anche il dovere di garantire il diritto ad andare a lavoro degli italiani che non possono rimanere a piedi. Se porti sul tavolo uno sciopero di 24 ore allora no, per 24 ore non hai diritto di fermare il Paese". Lo afferma il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea di Confimi Industria, parlando dello sciopero dei trasporti indetto dai sindacati di base.



