Gaza: raid aerei su Jabalia, Israele avanza a Khan Yunis

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato nelle prime ore di oggi attacchi aerei sulla città di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riporta il Jerusalem Post. Secondo il quotidiano israeliano l'esercito ha inoltre completato "un'altra fase della manovra di terra verso Khan Yunis, con particolare attenzione alla strada principale che porta dai campi verso il centro della città".

Le Idf hanno lanciato nelle prime ore di oggi un'offensiva sulla città di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce Al Jazeera.

Secondo l'emittente araba l'esercito di Israele sta utilizzando 50 mezzi militari, inclusi bulldozer corazzati pesanti. I cecchini israeliani sarebbero posizionati in varie parti della città. Tra gli obiettivi delle unità d'assalto israeliane ci sarebbero l'ospedale Governativo e un campo profughi locale.

Attualmente sono in corso scontri tra palestinesi e le truppe israeliane nel centro di Jenin, afferma Al Jazeera.

Le Idf affermano di aver colpito nelle ultime ore numerosi siti di Hezbollah in Libano a seguito di attacchi transfrontalieri da parte del movimento islamista. In un comunicato sul loro account X le Idf affermano che aerei da combattimento hanno colpito diverse postazioni di lancio, "infrastrutture terroristiche" e una struttura militare di Hezbollah. Un proiettile è stato lanciato dal Libano contro la città israeliana di confine di Zarite le Idf hanno bombardato la fonte del lancio, aggiunge la nota. "Il fuoco dell'artiglieria ha attaccato una serie di aree del territorio libanese per eliminare la minaccia", conclude la dichiarazione.



