Gaza, missione italiana per allestimento ospedale da campo

Due aerei militari italiani sono arrivati questa mattina all'aeroporto di Al Arish, in Egitto con a bordo uomini e mezzi diretti nella Striscia di Gaza per un sopralluogo, volto a valutare la possibilità di allestire un ospedale da campo al servizio della popolazione palestinese. Lo riferiscono fonti dell'aeroporto.

L'ipotesi è allo studio da qualche tempo ma, a quanto si apprende, è ancora in una fase iniziale, e la missione attuale serve proprio per verificarne la fattibilità e l'eventuale localizzazione.

Gli aerei trasportano 15 militari e diversi blindati che dovrebbero entrare a breve nella Striscia di Gaza.



