Calderone, salario minimo? Non è bocciatura ma iter diverso

Sul salario minimo "il governo non fa un percorso di bocciatura della proposta delle opposizioni, ma individua un percorso diverso. Per noi è una questione di salario dignitoso che non sia solo rappresentato dalla definizione di un numero ma che guardi alla dignità della contrattazione collettiva" e ai "livelli di copertura delle tutele complessive da dare ai lavoratori". Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone interpellata a margine della cerimonia delle Stelle al merito del lavoro al Quirinale.



