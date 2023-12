Un uomo di 58 anni è morto a causa di un infortunio avvenuto in un'azienda agricola vicino a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza: dai primi accertamenti pare sia rimasto schiacciato da una grossa pedana.

Il suo corpo è stato trovato questa mattina dai parenti, ma l'incidente risalirebbe ad alcune ore prima. Sul posto mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.



