Calcio: da Spalletti a Osimhen, Napoli trionfa al Gran Galà Aic

Trionfo Napoli al Gran Galà del Calcio AIC, andato in scena a Milano nella sua undicesima edizione per premiare i migliori della stagione 2022/23. Il club partenopeo ha vinto il premio come miglior società per la annata in cui ha conquistato il terzo scudetto della sua storia, mentre l'ex tecnico Luciano Spalletti ha vinto il premio come miglior allenatore e Victor Osimhen è stato premiato come miglior giocatore. Cinque i partenopei nella top 11 del campionato, con Maignan in porta, difesa a 4 con Di Lorenzo, Kim, Bastoni e Theo Hernandez, una mediana con Calhanoglu, Lobotka e Barella e in attacco il trio formato da Leao, Osimhen e Kvaratskhelia (premiato anche come miglior gol per la rete all'Atalanta).

In campo femminile, la miglior calciatrice è stata Tabitha Chawinga (all'Inter nel 2022/23, oggi al PSG), mentre il premio per la miglior rete è stato assegnato alla romanista Manuela Giugliano. Nella top 11 hanno trovato spazio invece Durante in porta, Boattin, Linari, Minami e Wenninger in difesa, Alves Da Silva, Caruso, Greggi, Grosso a centrocampo con Chawinga e Haavi in attacco.

Tra gli altri, il miglior arbitro è stato Daniele Orsato, mentre il miglior giovane Serie B è Giovanni Fabbian della Reggina, oggi al Bologna. Infine, un riconoscimento speciale è stato assegnato a Gianluigi Buffon.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA