Borsa: Asia incerta sulle mosse della Fed, l'oro ai massimi

Le Borse asiatiche chiudono la seduta in rosso mentre gli investitori soppesano le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che venerdì scorso non aveva escluso nuovi rialzi dei tassi in caso di bisogno, pur sottolineando come la politica monetaria fosse "ben instradata in territorio restrittivo".

Tokyo ha perso lo 0,6%, Hong Kong cede l'1,1%, Shanghai e Shenzhen lo 0,3% mentre Seul è salita dello 0,1% e Sydney dello 0,7%. Contrastati anche i future, con quelli sull'Europa in leggero rialzo e quelli sugli indici statunitensi in calo frazionale.

Dopo che venerdì Wall Street aveva sfidato Powell, prezzando nei Fed swap un taglio dei tassi a maggio, oggi le Borse sono più caute, i rendimenti dei Treasury tornano a salire e anche il dollaro recupera un po' di terreno sulle altre valute. La generale debolezza del biglietto verde contribuisce al rally dell'oro (+1,5% a 2.074 dollari l'oncia), che nella notte ha toccato i 2.135 dollari, segnando un nuovo record storico.

Sul fronte energetico il petrolio cede poco meno dell'1%, con il Wti che scende a 73,41 dollari e il Brent a 78,18 dollari, con il mercato scettico sul fatto che il taglio alla produzione deciso dall'Opec+ sia in grado di riequilibrare il mercato e sostenere i prezzi. In forte calo anche il gas, con i future Ttf che cedono il 4,4% a 41,51 euro al megawattora



