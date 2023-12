Bimbo di 4 anni cade in un pozzo, salvato nel sud Sardegna

Un bambino di quattro anni è caduto questo pomeriggio all'interno di un pozzo a Nuraminis, nel sud Sardegna. L'allarme è stato lanciato alle 15.45 e sul posto sono intervenuti l'elicottero del 118 e l'ambulanza con l'equipe medica. Il bambino è stato prontamente recuperato anche grazie al tempestivo intervento del padre e di alcune persone che erano con lui ed è stato trasferito all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

Le prime visite hanno riscontrato uno stato di ipotermia legato al contatto con l'acqua, ma il bambino non ha subito gravi lesioni nella caduta e non corre pericolo di vita.

Il pozzo, secondo le prime testimonianze, sarebbe stato coperto da alcune assi di legno. Ancora da accertare le cause dell'incidente.



