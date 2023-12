Ai sauditi il 49% di Rocco Forte, accordo da 1,4 miliardi

Il fondo sovrano saudita Pif ha raggiunto un accordo per rilevare "una significativa quota di minoranza" del gruppo Rocco Forte Hotels. L'intesa, si legge in una nota, prevede che Pif rilevi la partecipazione di Cdp e investa per accelerare "l'espansione" di Rocco Forte, che continuerà ad avere nella famiglia Forte l'azionista di maggioranza. Rocco Forte, riferiscono fonti vicine all'operazione, è stata valutata 1,4 miliardi di sterline incluso il debito, con i sauditi al 49% e la famiglia Forte al 51%. Il gruppo oggi gestisce 14 hotel e resort, nonché 20 ville private, mentre altri tre hotel dovrebbero aprire nel 2024 e nel 2025.



