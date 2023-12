La netta vittoria dell'Inter al Maradona contro il Napoli è stata "una prova di forza" secondo l'allenatore Simone Inzaghi. Ma anche "di insieme, di squadra, tra chi ha cominciato la partita e chi è entrato dopo".

L'allenatore a DAZN non ha nascosto la soddisfazione per un 3-0 che ha riportato i nerazzurri in vetta alla classifica di A: "Ho abbracciato i ragazzi perché alla quinta trasferta dopo sei partite avevamo bisogno di una vittoria così".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA