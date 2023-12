Amadeus, ecco i 27 big in gara al Festival di Sanremo

Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D'amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa e Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e poveri. E' la lista dei 27 big in gara al prossimo Festival di Sanremo, svelata da Amadeus al Tg1.

I cantanti in gara "sono realmente i miei superospiti, i reali protagonisti del Festival. Non vedo l'ora che sia il 6 febbraio per farli ascoltare a tutti", ha detto il conduttore.

Il numero dei big in gara è stato portato a sorpresa da 23 a 27, con una modifica al regolamento del Festival. Il totale dei concorrenti sarà 30: gli ultimi tre artisti si conosceranno dopo la gara di Sanremo Giovani, in programma il 19 dicembre in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò della Città dei Fiori.

Nel corso dell'edizione è stata anche mostrata un'immagine della scenografia dell'Ariston per la kermesse in programma da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio.



