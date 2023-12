Mattarella ricorda Marisa Rodano,esempio e punto di riferimento

"Marisa Cinciari Rodano, partigiana, parlamentare, deputata europea, prima donna a assumere l'incarico di vicepresidente della Camera, ha dedicato la sua esistenza all'attività politica, battendosi per la libertà e, successivamente, per la parità di genere e per i diritti e la giustizia sociale. La sua figura, lucida e appassionata, costituisce un esempio e un riferimento per tutte le italiane e gli italiani che si dedicano all'impegno civile per il bene comune. Alla sua famiglia invio i miei più sentiti sentimenti di cordoglio". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



