Navalny, 'un nuovo procedimento penale contro di me'

Alexey Navalny denuncia che le autorità russe hanno annunciato l'apertura di un nuovo procedimento penale contro di lui. L'oppositore, in carcere per motivi ritenuti di matrice politica, afferma su Telegram di aver ricevuto una lettera in cui gli investigatori gli notificano un'inchiesta nei suoi confronti in base al "comma 2 dell'art.

214 del codice penale". "Non ho idea di cosa sia l'art. 214 e non posso cercarlo da nessuna parte. Lo scoprirete tutti prima di me", scrive. Secondo Meduza e altre testate russe che hanno dato la notizia, l'articolo riguarda il reato di "vandalismo", punito con la reclusione fino a tre anni.



