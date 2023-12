"La sicurezza alimentare per tutti" è una delle "priorità strategiche della nostra politica estera" e "per questo motivo una parte molto importante del nostro progetto per l'Africa, il Piano Mattei, si rivolge al settore agricolo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla Cop28 a un panel sulla sicurezza alimentare.





