Le Borse europee aprono in rialzo mentre si attendono gli interventi della presidente della Bce, Christine Lagarde, e della Fed, Jerome Powell. Gli investitori cercano spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria.

Avvio di seduta in positivo per Francoforte (+0,5%), Londra (+0,48%) e Parigi (+0,35%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA