Ondata di gelo nel Regno Unito, sottozero pure a Londra

Investe anche il Regno Unito, con il primo vero gelo di stagione, l'abbassamento delle temperature registrato in questi giorni in diversi Paesi europei. L'ondata di freddo invernale, destinata a durare sino al fine settimana, ha portato le minime sino a -6 in Inghilterra, con i picchi più bassi della notte scorsa nella contea dell'Oxfordshire. Mentre Londra dovrebbe toccare il record stagionale di 3 gradi sottozero venerdì.

Il Met Office britannico ha diffuso intanto un allarme gelo esteso a venerdì su tutta la costa est del Regno, dalla Scozia alle regioni orientali inglesi, con intoppi previsti al traffico; mentre nel sud-ovest dell'Inghilterra la situazione dovrebbe migliorare entro oggi. Allerta ghiaccio pure in Irlanda del Nord.



