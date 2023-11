Via libera della commissione Bilancio del Senato all'emendamento del governo al decreto anticipi, che riformula due modifiche presentate da Pd e Fi, sul bonus psicologo. La dote per quest'anno viene incrementata. Di 5 milioni la dotazione, raddoppiando così i fondi previsti per il 2023. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali del Mef.



