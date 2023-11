Borsa: Asia contrastata guarda a inflazione Usa e Opec

Borse di Asia e Pacifico senza una direzione precisa in attesa di nuove indicazioni macroeconomiche dagli Stati Uniti con il dato sull'inflazione e con un occhio alla riunione dell'Opec a Vienna.

Bene Tokyo che chiude a +0,5% trainata dalla tecnologia.

Peraltro è cresciuta in Giappone per il secondo mese consecutivo la produzione industriale, trainata dalla ripresa della domanda di semiconduttori.

La lente è sulla Cina con le attività industriali che restano in contrazione a novembre e a sorpresa frenano ulteriormente.

Shanghai guadagna lo 0,26% mentre Shenzhen cede lo 0,35%. Hong Kong sale invece dello 0,35%.

Attese in rialzo tanto le Piazze europee, quanto Wall Street.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA