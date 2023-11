Il 2023 di Spotify, Taylor Swift l'artista più ascoltata

L'artista più ascoltata a livello globale è Taylor Swift, mentre "Flowers" di Miley Cyrus è la canzone con il maggior numero di ascolti in assoluto; Sfera Ebbasta è l'artista più ascoltato in Italia, mentre "Cenere" di Lazza è la canzone più ascoltata. Spotify presenta Wrapped e svela gli artisti, le canzoni, gli album e i podcast più ascoltati del 2023, che hanno scandito l'anno musicale di oltre 574 milioni di persone.

A livello globale Taylor Swift è l'artista più ascoltata del 2023, con oltre 25 miliardi di ascolti. Bad Bunny in seconda posizione, The Weeknd in terza, Drake e Peso Pluma chiudono la top 5. A guidare la classifica mondiale delle canzoni con il maggior numero di ascolti è "Flowers" di Miley Cyrus (oltre 1 miliardo). In seconda e terza posizione: "Kill Bill" di SZA e "As It Was" di Harry Styles. Completano la top five "Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)" di Jung Kook e "Ella Baila Sola" di Eslabon Armado e Peso Pluma. "Un Verano Sin Ti" di Bad Bunny è, invece, l'album più ascoltato del 2023 su Spotify, seguito da "Midnights" di Taylor Swift e "Sos" di SZA. Quarto e quinto posto vanno rispettivamente a "Star boy" di The Weeknd e "Mañana será bonito" di Karol G.

In Italia, per il terzo anno consecutivo, Sfera Ebbasta è l'artista più ascoltato, seguito da Geolier e Lazza, in seconda e terza posizione. In quarta e quinta, invece, troviamo Shiva e Guè. Una classifica che conferma la forte passione degli italiani per la scena musicale locale, con una Top10 degli artisti più ascoltati in Italia formata al 100% da italiani.

L'impatto dirompente di Sanremo si conferma per il secondo anno di fila, con tre brani in Top 10, inclusa "Cenere" di Lazza che è la canzone più ascoltata su Spotify in Italia. In seconda e terza posizione troviamo "Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè)" di Finesse e "Vetri neri" di Ava, Anna e Capo Plaza.

Chiudono la top 5 "Come vuoi" di Geolier e "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" di Bizarrap e Quevedo. La top 10 delle canzoni più ascoltate in Italia è quasi monopolizzata dalle produzioni italiane, con una predominanza da parte dell'urban e Geolier, con 3 brani in Top10.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA