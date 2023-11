Cenere brano più ascoltato nel 2023 su Apple Music Italia

"Cenere" di Lazza è il brano più ascoltato in Italia, mentre Taylor Swift domina la scena mondiale. Apple Music ha pubblicato le sue classifiche di fine 2023, con i brani di maggior successo dell'anno su Apple Music e Shazam e, per la prima volta, le canzoni più cantate con Apple Music Sing. Chi ha un abbonamento può scoprire, ascoltare e condividere i brani, gli artisti e i generi che ha ascoltato di più con Replay 2023.

Basta uno sguardo alle classifiche per capire che è stato un anno straordinario per la musica: sono stati infranti record imbattuti da tempo, con una diffusione senza precedenti di generi come l'afrobeat.

In Italia in testa la hit "Cenere" di Lazza. Tra le prime 10 posizioni, anche altri tre brani presentati all'ultimo Festival di Sanremo: la canzone che ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2023, "Due Vite" di Marco Mengoni in quarta posizione, seguita da "Supereroi" di Mr. Rain, e "Tango" di Tananai (alla #7).

A conquistare la vetta su Shazam sono i ritmi latini di "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" di Bizarrap e Quevedo. A seguire, sul podio, uno dei brani che ha acceso l'estate italiana, ovvero "Italodisco" dei The Kolors (al secondo posto), seguito da "Flowers" di Miley Cyrus. Tra i primi 10 brani in classifica c'è anche, all'ottavo gradino, "The loneliest" dei Maneskin. Chiudono la top 10 Mina & Blanco con "Un Briciolo Di Allegria". L'artista più 'shazammato' del 2023 in Italia, invece, è Sfera Ebbasta.

A livello globale, dopo un 2023 da record, Taylor Swift è stata nominata Artista dell'anno di Apple Music. Tra classifiche, streaming e concerti che hanno riempito stadi di fan entusiasti con braccialetti personalizzati, quest'anno Taylor Swift ha indubbiamente raggiunto una nuova vetta di popolarità. Complessivamente, nei primi 10 mesi del 2023, Swift ha visto 65 suoi brani entrare nella Top 100 giornaliera globale di Apple Music, più di qualsiasi altro artista. Nel 2023, il pubblico di Apple Music ha ascoltato Taylor Swift più di qualsiasi artista nel mondo, con un nuovo record assoluto per il maggior numero di ascoltatori per qualsiasi artista in un solo anno su Apple Music.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA