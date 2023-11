"Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non viene quest'anno" all'inaugurazione della stagione lirica della Scala il 7 dicembre: la conferma arriva dal sovrintendente Dominique Meyer. "Avremmo voluto accoglierlo una volta in più ma non poteva - ha aggiunto a margine della presentazione del Don Carlo - ma ci sarà l'anno prossimo".





