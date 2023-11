Francia: nuova stretta sul fumo,divieti e prezzi alle stelle

Stretta sul fumo in Francia, con gli spazi vietati che si estenderanno a tutte le spiagge, i giardini pubblici e i boschi, oltre ai dintorni di luoghi pubblici, in parfticolare le scuole. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Aurélien Rousseau.

"Il divieto di fumo sarà ormai la norma", ha affermato il ministro presentando ai giornalisti il programma nazionale di lotta al tabagismo. "Gli spazi vietati al fumo, che sono già oltre 7.200 in oltre 73 dipartimenti, sono il risultato di un movimento impresso localmente da dai comuni. Oggi invertiamo la responsabilità e fissiamo il principio che diventa la regola" ha affermato il ministro.

Rousseau ha annunciato anche un nuovo aumento del pacchetto di sigarette che nel 2026 arriverà ad un minimo di 13 euro, con una prima tappa a 12 euro nel 2025. L'aumento dei prezzi del tabacco "è la misura più efficace secondo l'Oms e tutti gli studi indipendenti sull'argomento".



