Dall'Italia aiuti in Egitto per i civili in fuga da Gaza

L'Italia risponde alla richiesta di intervento, avanzata dall'Egitto, per far fronte all'assistenza dei profughi civili in arrivo da Gaza. La richiesta è arrivata per il tramite del Meccanismo europeo di protezione civile che, sin da subito, si è attivato per supportare le autorità locali nella gestione dell'emergenza umanitaria e per coordinare gli aiuti degli Stati membri.

Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con il ministero degli Esteri, coordinerà, attraverso la Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario, la raccolta del materiale sanitario che successivamente sarà inviato in Egitto.

La missione è coordinata all'interno del Meccanismo di protezione civile, lo strumento europeo di risposta alle emergenze che interviene a supporto dei Paesi che ne fanno richiesta sia all'interno sia all'esterno dell'Unione Europea.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA