Cisgiordania, 2 palestinesi uccisi in scontri con esercito

Due palestinesi sono rimasti uccisi oggi in Cisgiordania in scontri con l'esercito israeliano, secondo quanto riferisce la agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa.

Fonti mediche locali, citate dalla Wafa, hanno identificato gli uccisi in Malik Daghra (17 anni, originario di Kafr Ayn) e in Yassin al-Asmar (26 anni, di Bitunya).

Secondo la Wafa incidenti sono in corso anche nella località di Tubas, dove finora si ha notizia di tre feriti. La radio militare ha aggiunto che a Tubas è stata assediata una abitazione dove si trova un ricercato. Contro l'edificio è stato sparato un razzo per indurlo alla resa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA