Borsa: in Europa indici in calo, Parigi -0,48%

Avvio in calo per le Borse in Europa, Londra cede lo 0,39%, Parigi lo 0,48% e Francoforte lo 0,17% mentre Milano oscilla incerta sulla direzione da prendere.

In Belgio il listino crolla del 3,3% sotto il peso di Argenx (-17%), la società biotech che ha fallito lo studio su un farmaco per una rara malattia emorragica.

I mercati restano in attesa dei dati sull'inflazion che verranno diffusi giovedì e intanto dopo la corsa delle precedenti sedute consolidano. Tra i titoli sotto osservazione anche EasyJet che sale dell'1,19% dopo i conti.



