Patuanelli, il governo esclude interventi sul Superbonus

"Sul superbonus il governo conferma che non ci sarà nessun tipo di intervento". Lo riferisce il capogruppo al Senato di M5s Stefano Patuanelli al termine della riunione con il governo sul decreto anticipi. "Mancano risposte, mancano un po' di istruttorie anche sugli emendamenti non onerosi, manca il quadro di ciò che vuole fare il governo con gli emendamenti" che intende portare oggi "in consiglio dei ministri. Quindi ci siamo aggiornati a domani verso le 18 quando il quadro sarà un po' più chiaro". "Ancor meno chiarezza c'è sulla legge di bilancio - aggiunge -: su molti dei temi aperti ad oggi c'è totale incertezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA