Onu, catastrofe umanitaria a Gaza peggiora di giorno in giorno

"Durante questi quattro giorni di accordo in cui le armi hanno taciuto, le Nazioni Unite hanno intensificato l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza e hanno inviato aiuti ad alcune aree settentrionali che erano state in gran parte tagliate fuori per settimane. Ma questi aiuti sono appena in linea con gli enormi bisogni di 1,7 milioni di sfollati". Lo ha detto in una nota il portavoce del segretario generale dell'Onu. "La catastrofe umanitaria a Gaza sta peggiorando di giorno in giorno", ha aggiunto.



