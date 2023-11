Olanda: rinviate le prime consultazioni per il governo

Battuta d'arresto al primo metro nelle consultazioni per formare il governo in Olanda. Il primo giorno di colloqui formali è stato rinviato a seguito delle dimissioni dello scout Gom van Strien, il senatore dell'estrema destra del Pvv incaricato venerdì scorso di guidare la fase esplorativa, a causa delle accuse di frode rivoltegli dall'Università di Utrecht.

Le prime trattative tra il vincitore delle elezioni, l'ultranazionalista anti-Islam e anti-Ue Geert Wilders (Pvv), e i leader dei maggiori partiti olandesi - tra cui Frans Timmermans per la lista Laburisti-Verdi (PvdA-GL), Dilan Yesilgoz a capo dei liberali di destra del Vvd del premier uscente Mark Rutte, e il cristiano-democratico Pieter Omtzigt del Nuovo contratto sociale (Nsc), arrivati in quest'ordine alle spalle di Wilders alle elezioni - non avranno dunque luogo oggi.

"È fastidioso avviare la fase esplorativa in questo modo", ha affermato in un comunicato la presidente della Camera, Vera Bergkamp, sottolineando come ora sia "importante che venga nominato rapidamente un nuovo scout che possa iniziare a lavorare immediatamente".

La nomina del nuovo esploratore dovrà essere proposta su iniziativa dello stesso Wilders, che ha riferito di avere in mente "qualcuno più lontano dalla politica". Venerdì scorso i liberali di destra di Yesilgoz avevano fatto sapere di non voler entrare nel governo con l'ultradestra, dicendosi tuttavia pronti a offrire il loro appoggio esterno. Deluso dalla decisione, nel fine settimane Wilders ha fatto più volte appello al Yesilgoz e Omtzigt a "sedersi al tavolo" con lui per avere "entro poche settimane un accordo di coalizione" e "risolvere i problemi dell'Olanda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA