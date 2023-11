Meloni, alla Regione Lazio complessivamente 2,2 miliardi

"L'Accordo di coesione con la Regione Lazio è il quarto che firmiamo ed è quello finanziariamente più cospicuo: 1,2 miliardi di euro, di cui 192 milioni già assegnati come anticipo nel 2021. E aggiungendo le varie quote di cofinanziamento, complessivamente oggi stiamo parlando di un finanziamento che si aggira attorno ai 2,2 miliardi per il territorio del Lazio". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla firma dell'Accordo per la coesione con la Regione Lazio.

"Puntiamo soprattutto sul potenziamento delle reti di trasporto e le infrastrutture. Puntiamo sulla rete ferroviaria", ha aggiunto la premier, sottolineando che "tutte le Province vengono coinvolte da questo accordo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA