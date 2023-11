Fonti, Biden non parteciperà alla Cop28 di Dubai

Il presidente americano Joe Biden non parteciperà alla Cop28 di Dubai. Lo ha annunciato un responsabile statunitense. Né l'agenda di Biden né quella della vicepresidente Kamala Harris, entrambe pubblicate dalla Casa Bianca, fanno menzione di impegni a Dubai questa settimana. Nel programma del presidente sono presenti una visita in Colorato per promuovere gli investimenti americani nell'eolico, un incontro con l'omologo dell'Angola e l'inaugurazione dell'albero di Natale. Non è escluso comunque che gli Usa inviino negli Emirati un rappresentante diplomatico di alto livello.

La conferenza dell'Onu sul clima, che si tiene da giovedì prossimo e fino al 12 dicembre negli Emirati Arabi, riunirà una platea record di 70 mila partecipanti, tra cui anche papa Francesco che proprio ieri ha confermato il viaggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA