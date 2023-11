"Non sono preoccupata, perché io sono assolutamente estranea a questa vicenda. I miei figli sono parte lesa e sono assolutamente tranquilli con il fisco. Non hanno nessuna pendenza con il fisco". Lo dice Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le Riforme e la Semplificazione normativa, ad Agorà su Rai Tre, parlando delle notizie su una presunta evasione fiscale dei figli.



