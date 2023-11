"Gli ospedali nel nord di Gaza non hanno ricevuto carburante durante la tregua". E' la denuncia del direttore generale degli ospedali di Gaza Mohammed Zaqout, riportata da Al Jazeera.

Per Zaqout, gli ospedali da campo attualmente a Gaza hanno bisogno dai cinque ai sette giorni per iniziare a funzionaree al momento solo gli ospedali Ahli Arab, Kamal Adwan e al-Awdah sono gli ultimi a funzionare nella parte settentrionale e centrale di Gaza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA