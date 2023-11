Secondo fonti israeliane citate da Ynet, Hamas ha fornito a Israele un elenco di 13 ostaggi che saranno rilasciati oggi. Secondo le stesse fonti, in questo caso Hamas non ha separato componenti di stessi nuclei familiari come invece era accaduto nel secondo gruppo. La maggior parte di coloro che saranno rilasciati provengono da una stessa comunità e si prevede inoltre che questo elenco includa anche cittadini americani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA