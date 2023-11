Davis: Panatta, mi sono tolto un pensiero, ora chiameranno loro

"Dopo il primo match ero tranquillo e sicuro, Sinner non poteva perdere. E' stata una bellissima vittoria, sofferta ieri (con la Serbia ndr) però meritata: in questo momento credo che l'Italia sia nettamente la più forte.

Se pensiamo che ci manca un giocatore come Berrettini, che soprattutto su questi campi ci sa fare, allora saremmo imbattibili". Così Adriano Panatta, dagli studi della Rai, commenta il trionfo dell'Italia nella finale di Coppa Davis contro l'Australia.

"Mi sono levato un pensiero - scherza Panatta -, così almeno ora chiameranno loro. Jannik contro Djokovic ha giocato un match pazzesco, in questo momento è lui il numero uno al di là delle classifiche, che non contano: ora si vede che questo ragazzo è lì, e secondo me ci rimarrà per tanto tempo".



