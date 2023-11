Calcio: Mourinho 'Nessuna festa,Roma ancora da alti e bassi'

"Siamo ancora una squadra da alti e bassi, qualche giorno sono sorpreso di modo negativo. Quindi faccio festa". Lo ha detto Josè Mourinho a Dazn nel post partita dopo la vittoria contro l'Udinese. "Sembra che vogliamo battere il record di punti segnando nei minuti finali - ha aggiunto - Ma dopo il primo gol si sentiva la fragilità dell'avversario. E' lì che dovevamo chiuderla". A chi gli chiede se la Roma vista nel finale con Azmoun, Dybala e Lukaku fosse una squadra replicabile ha risposto: "E' un po' sbilanciata solo perché la natura di Paulo e Azmoun non è di grande disciplina e applicazione difensiva. Azmoun è un profilo di giocatore che amo, ma gli manca qualcosa ancora per essere un mio calciatore". Infine tornando sul concetto di "gang di banditi" di cui aveva parlato alla vigilia ha concluso: "Si nasce banditi, non lo diventi. Io ad esempio ci sono nato come un bandito del calcio".



