Un super Jannik Sinner tiene in corsa l'Italia del tennis alle Finals di coppa Davis in corso a Malaga. L'azzurro ha battuto Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 annullando tre match point al numero uno al mondo. Ora la situazione fra Italia e Serbia è dui 1-1, e per l'accesso alla finale contro l'Australia è decisivo il doppio.



