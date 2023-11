Conte, nelle piazze contro la violenza sulle donne, io a Perugia

Contro la violenza sulle donne il M5s è in campo "fin dalla prima ora, con il codice rosso nel Conte uno, e il percorso continua con le nostre proposte. E' chiaro che abbiamo da subito individuato la necessità di intervenire in funzione preventiva per contrastare modelli culturali imperanti. Io sono a Perugia e parteciperò" alla manifestazione che c'è in città contro la violenza sulle donne "altri attivisti e parlamentari saranno nelle altre piazze. E' un percorso che abbiamo avviato e che continueremo". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, arrivando al congresso di Sinistra italiana in corso a Perugia.



