Sfera Ebbasta, il nuovo album a valanga sulla hit parade

Il ciclone Sfera Ebbasta travolge la hit parade: X2VR, il nuovo disco uscito lo scorso venerdì per Island Records, è al primo posto di tutte le classifiche e continua a macinare risultati clamorosi in Italia e nel mondo.

Secondo le rilevazioni Fimi/Gfk a una settimana dall'uscita conquista il primo posto fra gli album e i vinili più venduti in Italia, collocando i 12 brani nelle prime 12 posizioni della classifica singoli, con 15 Piani (feat. Marracash) in testa. Con 18,3 milioni di stream X2VR è diventato l'album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore, il secondo capitolo di XDVR è risultato l'album più ascoltato al mondo su Spotify a 72 ore dalla release, schizzando in vetta alla Top Albums Debut Global e superando una nutrita concorrenza di artisti internazionali. Scivola in seconda posizione tra gli album Cvlt di Salmo&Noyz Narcos, seguito da Relax di Calcutta.

In risalita alcuni veterani della classifica, La divina commedia di Tedua (25 settimane), quarto, Il coraggio dei bambini - Atto II di Geolier (46 settimane), in quinta posizione, e Sirio di Lazza (da ben 85 settimane in classifica), settimo. Al sesto posto le Canzoni da Osteria di Francesco Guccini. Guadagna cinque posizioni ed è ottava Annalisa, che con E poi siamo finiti nel vortice precede Rush! dei Maneskin.



