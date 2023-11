Schlein, premier donna non fa niente per donne del Paese

"C'è una bella differenza fra leadership femminile e quelle femministe. Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non fa niente per le donne di questo Paese". E' quanto ha sostenuto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Cagliari, proprio alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Siamo alla festa dell'Unità, per vincere serve unità e il Pd, qui come nel resto d'Italia, lavora per questo", ha precisato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA