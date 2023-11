Schlein, domani il Pd in piazza contro la violenza sulle donne

"Il Pd ha sempre partecipato a quella manifestazione (di Non una di meno, ndr)e parteciperà anche domani", "io la mattina sono a Perugia, se riuscirò parteciperò anche io molto volentieri". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata durante l'evento 'L'Europa di Domani'.

Sulla guerra in Medio Oriente "il Pd ha una posizione chiara e senza ambiguità" e "non si fa tirare in polemiche di altri".

"Non utilizzerei in maniera strumentale qualcosa" che può intaccare l'unità della battaglia contro la violenza di genere.





