Pd, Giorgetti offensivo, guerriglia parlamentare sulla manovra

"Siamo preoccupati perché la scelta di negare il confronto parlamentare, andando avanti sulla manovra a colpi di maxiemendamenti, ignorando la nostra disponibilità ribadita più volte anche dalla nostra segretaria, denota una grandissima arroganza e un atteggiamento offensivo.

Se pensano di affrontare il dibattito sulla legge di bilancio in questo modo, dopo aver messo la museruola alla maggioranza, esautorando anche l'opposizione, devono sapere che si ritroveranno di fronte una guerriglia parlamentare mai vista".

Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta alcune dichiarazioni del ministro Giorgetti.

"È la prima volta - sostiene l'esponente Pd - che un governo non solo si rifiuta di modificare una manovra piena di buchi e di lacune ma dice un mese prima che è disinteressato al confronto parlamentare e presenterà solo maxiemendamenti.

Consigliamo a Giorgia Meloni e al ministro Giorgetti di riguardarsi i regolamenti parlamentari perché non è stato ancora approvato quello che attua il dispotismo. E fa ancora più male sentire queste parole da un ministro dell'economia che ha una lunga esperienza parlamentare e la calpesta una maniera così maldestra", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA