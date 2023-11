"Non ci fermeremo fin quando non si fermerà" la violenza contro le donne, "qualcosa di incompatibile con il nostro presente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla cerimonia della firma dell'Accordo per la coesione con la Regione Veneto, aperta con un applauso in ricordo di Giulia Cecchettin.



