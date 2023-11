Meloni, con revisione Pnrr altri 21 miliardi alla crescita

Il governo mette a disposizione "della crescita economica" italiana "altri 21 miliardi di euro", in pratica "una seconda manovra economica". Lo ha detto secondo quanto si apprende la premier Giorgia Meloni alle associazioni datoriali nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi spiegando che molte delle misure indirizzate alla crescita, alle infrastrutture e al sostegno del tessuto produttivo "sono state contemplate negli interventi riformulati del Pnrr" e non nella Legge di Bilancio che è "per forza di cose seria, responsabile".

Si tratta di risorse "frutto della rimodulazione del piano in una ottica di efficientamento".

Alcuni progetti "irrealizzabili o non ammissibili" sono stati modificati e alcuni progetti in particolare degli enti locali, che rischiavano di non essere realizzati nei tempi, saranno finanziati tramite gli altri programmi europei e nazionali invece che con il Pnrr che ha tempistiche "molto più stringenti", ha aggiunto la premier.



