"Siamo qui con un numero di telefono, il 1522, a dire alle donne italiane che non sono sole. E' un numero che si può chiamare a ogni ora se si ha paura e si può trovare dall'altra parte qualcuno che ti può aiutare. Chi ha paura sappia che non è sola". Così la premier Giorgia Meloni fuori Palazzo Chigi, illuminato di rosso in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.



